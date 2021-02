Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Unbekannter erschreckt Jugendliche

Coesfeld (ots)

Mächtig erschrocken hat ein Unbekannter am Mittwoch (17.02.21) eine 16-jährige Dülmenerin. Gegen 17.25 Uhr setzte sie sich nach einem Einkauf beim Rewe an der Münsterstraße in das Auto ihrer 51-jährigen Mutter. Während diese den Einkaufswagen zurückbrachte, öffnete der Mann die unverschlossene Hintertür, klappte direkt die Rücksitzbank um, um an den Inhalt des Kofferraums zu gelangen.

Als er sich an der Rückbank zu schaffen machte, bemerkte er die Jugendliche, die auf dem Beifahrersitz saß. Die 16-Jährige sprach ihn an, worauf der Unbekannte weglief. Zeugen und die Mutter verfolgten den den Mann noch. Dieser konnte jedoch fliehen.

Die Person wird wie folgt beschrieben: Der Unbekannte ist rund 1,75 Meter groß und 25-30 Jahre alt. Er hat schwarze, gelockte mittellange Haare, die zunächst mit einer grauen Wollmütze bedeckt war. Er trug einen Bart und ist schlank. Der Mann trug dunkelblaue Oberbekleidung. eine Jeanshose, sowie einen Mundschutz. Zudem hatte er einen Kopfhörerstecker im Ohr und ein Mikrofon am Mundschutz befestigt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell