POL-OH: VU auf B 458 zwischen Kreuzung Steinwand und Grabenhöfchen

Vogelsbergkreis (ots) - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Alsfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag (22.12.) an einem Fenster eines Einfamilienhauses in der Carl-Metz-Straße. Hierbei entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Hanke ...

