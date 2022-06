Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand einer Thuja-Hecke in der Ing.-Goering-Straße in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Sonntag, dem 19. Juni 2022, kam es gegen 22.15 Uhr zum Brand einer Thuja-Hecke in der Ing.-Goering-Straße in Birkenfeld. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Brandursache konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

