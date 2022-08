Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Baumunfall mit verletzter Person

Bokensdorf (ots)

Am Sonnabend, 20.08.22, gegen 13:33 Uhr, wird der Polizei ein Verkehrsunfall auf der K 28, zwischen Grußendorf und Bokensdorf, gemeldet. Ein Pkw sei gegen einen Baum gefahren und würde in Flammen stehen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte bestätigte sich ein Baumunfall, wobei die 81 jährige Fahrzeugführerin aus Grußendorf, außerhalb ihres Fahrzeuges, einem VW Polo, behandelt wurde. Ein Fahrzeugbrannt kann nicht bestätigt werden. Der VW Polo steht mit der Fahrzeugfront an einem Straßenbaum und ist sehr stark unfallbeschädigt, so dass man von einem wirtschaftl. Totalschaden ( ca. 10000 Euro ) sprechen kann.

Erste Unfallermittlungen ergaben, das die 81 jährige von Bokensdorf in Rtg. Grußendorf fuhr. Hier habe sie einen vor ihr fahrenden VW Amarok überholen wollte. Sie brach den Überholvorgang ab, da Gegenverkehr herrschte. Die 81 lenkte ihren Pkw zurück und stieß hierbei seitlich gegen den Amarok. Im Anschluss wurde der Polo von der Fahrbahn gegen einen Straßenbaum gelenkt. Am Polo lösten beide Airbags aus was von Unfallzeugen zunächst als Fahrzeugbrand gedeutet wurde. Der genaue Sachschaden am Amarok kann noch nicht beziffert werden. Die 81 jährige wurde einer Klinik zugeführt. Ihr geht es nach Angaben der unfallaufnehmenden Kollegen aber den umständen entsprechend gut. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die K 28 teilweise komplett gesperrt.

