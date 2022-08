Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeibeamte beleidigt und angegriffen

Gifhorn (ots)

Sechs uniformierte Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn gingen am späten Freitagabend fußläufig über das Veranstaltungsgelände des Gifhorner Altstadtfestes. Auf Höhe einer Eisdiele wurden ihnen von männlichen Personen Beleidigungen zugerufen. Als drei der Beamten sich umdrehten, ging ein Mann energisch auf sie zu und ballte die Hände zu Fäusten.

Ein Beamter konnte den Mann zunächst zurückstoßen, dieser holte daraufhin zu einer Schlagbewegung aus. Zur Ausübung des Schlages kam er nicht, er wurde durch weitere Beamte überwältigt und am Boden liegend fixiert. Dabei stieß ein anderer Mann eine Beamtin mit beiden Armen in den Rücken. Es handelte sich dabei um den Bruder des in Gewahrsam Genommenen. Beide Männer beleidigten die Beamten fortwährend und versuchten sich den Maßnahmen zu entziehen. Sie wurden daraufhin der Dienststelle der Polizei Gifhorn zugeführt.

Dort wurde der erste Angreifer ärztlich versorgt, er hatte seinen Kopf mehrfach gegen Boden und Wände geschlagen und sich so eine Kopfplatzwunde zugezogen. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen die beiden Brüder, 52 und 53 Jahre alt, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, ihnen wurden Blutproben entnommen. Der zweite Angreifer blieb im Polizeigewahrsam und wurde am Samstagmorgen aus diesem entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell