Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Achtung Schulkinder - ein Appell des Verkehrssicherheitsberaters der Polizeiinspektion Gifhorn

Gifhorn (ots)

In Niedersachsen beginnt am Donnerstag dem 25.08.2022 wieder die Schule und damit für hunderte Schulkinder in Stadt und Landkreis Gifhorn der Schulweg durch den Straßenverkehr.

Deshalb möchte ich an alle Autofahrer, Radfahrer und sonstige Verkehrsteilnehmende, besonders aber auch an die Sorgeberechtigten, einen Appell richten:

Machen wir es unseren und allen anderen Kindern durch unser vorbildliches Verhalten und durch unsere Aufmerksamkeit und angepasste Geschwindigkeit so einfach wie möglich, sicher durch den Verkehr zu kommen.

Signalisieren wir ihnen, dass wir sie wahrgenommen haben. Ihre Absicht eine Straße überqueren zu wollen, erkannt haben. Indem wir deutlich unsere Geschwindigkeit senken, bremsbereit sind und auch anhalten.

Akzeptieren und tolerieren wir, dass Kinder auch mal träumen und unaufmerksam sein können. Wir hingegen sollten es nicht tun.

Fahren wir als Radfahrer nicht auf der falschen Seite, überqueren wir den Fußgängerüberweg nicht fahrend, sondern gehend, missachten wir nicht das Rotlicht einer Ampel, ob gehend oder fahrend, während die Kinder geduldig auf das "grüne Männchen" warten.

Bedenken wir, dass die unglaubliche Wahrnehmungsfähigkeit von Kindern nicht auf die Gefahren des Straßenverkehrs ausgerichtet ist. Unsere Wahrnehmung hingegen sollte auf den Straßenverkehr fokussiert sein.

Kinder können Entfernungen und Geschwindigkeiten nicht einschätzen. Deshalb sollten wir beim Erkennen von Kindern unsere Geschwindigkeit anpassen und notfalls deutlich drosseln. Seien wir Vorbilder in jeder Hinsicht, nicht nur die Kinder werden es Ihnen danken.

Eltern sollten jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, mit ihren Kindern den Schulweg zu üben. Seien Sie einfühlsam und geduldig. Ihr Kind sollte keine Angst vor dem Straßenverkehr bekommen.

Machen Sie einen Abenteuerspaziergang daraus, der letztlich darin mündet, dass Ihr Kind Sie zur Schule bringt und Ihnen die Gefahrensituationen und Handlungsempfehlungen erklärt.

Vermeiden Sie möglichst, Ihr Kind dauerhaft mit dem Auto vor der Schultür abzusetzen. Sie verhindern dadurch wichtige soziale Kontaktaufnahmen und den Austausch von Erlebtem.

Zudem gefährden Sie durch fehlerhaftes Halten, Parken oder Rangieren vor der Schule andere Kinder oder blockieren Schulbusse. Wenn nötig, halten Sie in angemessener Entfernung zur Schule und begleiten Ihr Kind die letzten Meter zu Fuß oder lassen es allein gehen. Achten Sie auf zugelassene Kindersitze und sicheren Transport Ihrer Kinder.

Wir, die Polizei, unterstützen die Kinder und Sie bei der sicheren Bewältigung des Schulweges, kontrollieren aber auch alle gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf den Transport von Kindern oder auch die zulässige Geschwindigkeit vor Schulen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Kindern eine tolle und unfallfreie Schulzeit.

Ihr Verkehrssicherheitsberater

Hans-Heinrich Kubsch

