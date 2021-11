Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Laser- und Schweißgerät von Baustelle gestohlen

Sulz-Holzhausen (ots)

Ein Lasergerät der Marke "Hilti" und ein Schweißgerät des Herstellers "Lorch" sind in den vergangenen Tagen aus einer Baustelle in der Heubergstraße gestohlen worden. Dort befindet derzeit ein Neubau einer Lagerhalle, wo die Geräte eingesetzt waren. Wann genau der Diebstahl erfolgte, ist allerdings noch unklar. In der vergangenen Woche waren die jeweils rund 3000 Euro teuren Geräte noch vorhanden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Sulz unter Telefon 07454 92746 entgegen.

