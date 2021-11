Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Dieb bricht VW-Transporter auf

Radolfzell (ots)

Ein Transporter einer Firma ist übers Wochenende oder am Feiertag von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Der Van stand in der Ekkehardstraße auf einem Privatparkplatz. Als der Fahrer des Fahrzeugs am Dienstagmorgen wegfahren wollte, bemerkte er, dass die Tür zum Laderaum und die Seitentür nicht mehr richtig verschlossen war. Nachdem er im Innern nachsah, fiel ihm auf, dass ein Elektrowerkzeug der Marke "Makita" samt Koffer fehlt. Wann genau der Aufbruch stattfand, steht noch nicht fest. Weitere Gegenstände wurden offenbar nicht gestohlen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit weiteren Autoaufbrüchen in der Region in letzter Zeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell