Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Nötigung gesucht

Ribbesbüttel (ots)

Die Polizei Meine sucht Zeugen nach einer Nötigung im Straßenverkehr, zu der es am Nachmittag des 16.08.2022 in Ribbesbüttel kam.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 65-Jährige mit ihrem roten Skoda Fabia, gegen 12:10 Uhr, von der Winkler Straße auf die Peiner Landstraße einbiegen. Da vor ihr noch ein Fahrzeug wartete, bremste sie ab und kam zum Stehen. Ein hinter ihr fahrendes Motorrad fuhr an ihr vorbei und stellte sich in den Weg, sodass die Frau nicht weiterfahren konnte. Dabei kam es schon zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und der linken Seite des Autos.

Der männliche Motorradfahrer wirkte verbal auf die Frau ein und gestikulierte dabei. Anschließend rollte er rückwärts zum Seitenfenster und kündigte an, die Frau anzuzeigen. Beim erneuten Rollen fiel das Motorrad auf die Seite, der Fahrer machte anschließend Fotos vom Skoda. Dies nutzte die Frau, sie konnte sich nach Rangieren der Situation entziehen. An ihrem Wohnort stellte sie die Beschädigungen am Fahrzeug fest.

Die Polizei Meine hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen in dieser Sache. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05304 9123-0 entgegengenommen.

