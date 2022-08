Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrrad sichergestellt

Meine (ots)

Die Polizei Meine hat ein Fahrrad schergestellt und sucht nun die Eigentümerin oder den Eigentümer dazu.

Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, Typ Sharptail in grau/ grüner Lackierung. Es wurde am Anfang des Monats in Schwülper sichergestellt.

Hinweisgeber oder die Eigentümerin bzw. der Eigentümer melden sich bitte unter 05304 9123-0 bei der Polizei Meine.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell