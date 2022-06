Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte setzen Müllcontainer in Brand - Monheim am Rhein - 2206136

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am frühen Dienstagmorgen (28. Juni 2022) in Monheim am Rhein einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde auch ein weiterer Müllcontainer beschädigt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 3.45 Uhr ist eine Zeugin durch einen lauten Knall geweckt worden. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie einen brennenden Altpapiercontainer auf einem Parkplatz zwischen der Charlottenburgerstraße 2 und 4. Sie alarmierte umgehend Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Monheimer Feuerwehr konnten den Brand, der auch einen weiteren Container beschädigte, schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei in Monheim am Rhein fragt: Wer hat gegen 3.45 Uhr ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu möglicherweise tatverdächtigen Personen geben? Die Wache in Monheim ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

