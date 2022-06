Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsdienst zieht schrottreifen Transporter aus dem Verkehr - Monheim am Rhein - 2206133

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann haben am heutigen Montag (27. Juni 2022) einen Fiat Ducato gegen 11 Uhr an der Hitorfer Straße in Monheim am Rhein kontrolliert. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme stellten die Beamten insgesamt 25 Mängel fest, von denen sieben als verkehrsunsicher eingestuft wurden. Zudem entdeckten die Polizisten extreme Durchrostungen und Korrosion an mehreren Quer- und Längsträgern des Fahrzeugs.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass die HU-Plakette des Fiats aus dem Baujahr 2004 mit einer Laufleistung von rund 300.000 km gefälscht war. Den 59 Jahre alten Fahrer aus Düsseldorf erwartet ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. Die Kennzeichen des Fahrzeugs wurden entsiegelt und dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell