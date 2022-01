Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dachstuhlbrand nach Explosion in einem Mehrparteienhaus in Nordhholz - Nachtragsmeldung

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Wie bereits berichtet kam es am heutigen Montagmorgen zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses in der Oderstraße in Nordholz. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde eine Anwohnerin leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus gebracht. Alle Bewohner hatten sich glücklicherweise rechtzeitig aus dem Gebäude retten können. Mehrere Haustiere wurden aus den Wohnungen gerettet. Die Feuerwehr befindet sich mit einer so genannten Brandwache weiterhin vor Ort. Das Gebäude ist zur Zeit nicht bewohnbar. Die Betreiber eines benachbarten Seniorenheims hatten aufgrund vorhandener Kapazitäten sofort angeboten kurzfristige Unterkünfte für die Bewohner bereitstellen zu können. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Bewohner hatten von einem Knall/einer Explosion berichtet. Der Sachschaden wird auf ca. 400.000 Euro geschätzt.

