BPOL-KL: Erfolgreiche Zusammenarbeit führt zum Erfolg

Mainz (ots)

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landespolizei konnte am Montagmittag ein gestohlenes Fahrrad wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Am Freitag, dem 8. April 2022 wurde durch den Geschädigten über die Online-Wache der Landespolizei den Diebstahl seines Fahrrades an der Rundsporthalle in Bingen am Rhein gemeldet. Das Fahrrad war nach Angaben des Geschädigten mit einem Fahrradschloss gesichert und hat einen aktuellen Wert von 1399,00 EUR. Kurz nach dem Diebstahl erkannte eine Bekannte des Geschädigten das Fahrrad auf ebay-Kleinanzeigen wieder und inszenierte nach Absprache mit der zuständigen Polizeiinspektion (PI) Bingen einen Scheinkauf des Fahrrades. Die Übergabe sollte am HBF Mainz stattfinden. Die PI Bingen kontaktierte das Bundespolizeirevier Mainz, mit der Bitte um Amtshilfe und Observation der mutmaßlichen Übergabe des Diebesgutes.

Im weiteren Verlauf der Observation konnte der mutmaßliche Täter durch die Bekannte des Geschädigten identifiziert werden und der Beschuldigte wurde einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Anhand der Seriennummer konnte das Fahrrad zweifelsfrei, als das gestohlene Diebesgut identifiziert werden.

Nach Rücksprache mit der PI Bingen sowie der Staatsanwaltschaft Mainz wurde die Sicherstellung des Diebesgutes, des mitgeführten Smartphones sowie eine Wohnungsdurchsuchung des Beschuldigten angeordnet. Die weiteren Maßnahmen wurden durch die zuständige PI Bingen durchgeführt und am Ende des Tages konnte sich der Geschädigte über die Rückgabe seines Fahrrades freuen.

