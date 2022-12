POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht am 23.12.2022 in Alsfeld, In der Rambach Am Freitag, den 23.12.2022, zw. 05:30 Uhr und 09:50 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Pkw-Führer ein in Alsfeld, In der Rambach, abgestelltes Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin hatte zuvor ihr Fahrzeug im rückwärtigen Bereich des dortigen Altenwohnheims abgestellt und stellte bei ihrer Rückkehr einen frischen Unfallschaden fest. Es ...

