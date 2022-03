POL-HX: Wichtiger Zeuge gesucht

Bad Driburg (ots) - Ein offenbar hilfloser 35-Jähriger ist am Montag, 28. März, gegen 19.15 Uhr von Passanten am Wanderweg "Sachsenring" in Bad Driburg aufgefunden worden. Sie halfen dem stark alkoholisierten Mann, der noch ansprechbar war, und verständigten Notarzt und Polizei. Bei der weiteren Überprüfung entdeckte die Polizei in der Nähe ein Golfkart, das schwer beschädigt am Seitenstreifen lag. Es stellte sich ...

mehr