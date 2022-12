Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3325 zwischen Atzenhain und Bernsfeld

Alsfeld (ots)

Mücke - Am Freitagmorgen (24.12.2022) befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Pohlheim (Landkreis Gießen) mit seinem Firmenwagen Mercedes Sprinter gegen 07.15 Uhr die K43 von Atzenhain kommend in Fahrtrichtung L3325 (Nieder-Ohmen/Bernsfeld). An der Einmündung zur L3325 wollte dieser nach links in Richtung Bernsfeld abbiegen. Beim Abbiegen geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit dem linken Reifen auf die dortige Verkehrsinsel, verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und rutsche einen etwa 6-7 Meter tiefen Abhang herunter. Dort stieß er mit dem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Glücklicherweise geschah der Anprall gegen den Baum auf Höhe der rechten Fahrzeugfront ein, so dass der Fahrzeugführer nur leicht verletzt wurde. Der Mercedes Sprinter wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.500 Euro.

i. A. Reis, POK / Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell