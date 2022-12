Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Brennende Mülltonnen - Zeugen gesucht

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zur Hauptstraße nach Elmpt alarmiert worden, weil in einem Garten fünf Mülltonnen in Brand geraten waren. Zeitgleich hatten der Besitzer der Mülltonnen und ein Zeuge festgestellt, dass es am Abstellplatz der Tonnen qualmte. Die fünf Tonnen brannten komplett ab. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu, wie die Tonnen in Brand geraten konnten, aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat am Donnerstagabend im Bereich der Hauptstraße in Elmpt - etwa auf Höhe von Netto - verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Rufnummer für Hinweise lautet 02162/377-0. /hei (1216)

