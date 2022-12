POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbrecher von Bewohner überrascht

Niederkrüchten-Dam (ots) - Innerhalb kurzer Zeit, 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr, brachen Unbekannte am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Niederkrüchten auf der Straße Dam ein. Der Gartenbereich des Hauses grenzt teilweise an ein dahinterliegendes Feld an. Die Täter schlugen ein Fenster ein, welches zum Garten gerichtet ist. Anschließend öffneten sie das angegriffene ...

