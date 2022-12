Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Täter steigen in Einfamilienhaus - Bargeld mitgenommen

Niederkrüchten-Dam (ots)

Innerhalb kurzer Zeit, 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr, brachen Unbekannte am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Niederkrüchten auf der Straße Dam ein. Der Gartenbereich des Hauses grenzt teilweise an ein dahinterliegendes Feld an. Die Täter schlugen ein Fenster ein, welches zum Garten gerichtet ist. Anschließend öffneten sie das angegriffene Fenster und stiegen in das Haus. Die Einbrecher entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette und durchsuchten Schränke.

Die Kripo fragt: Haben Sie im Bereich der Straße Dam oder dem dahinterliegenden Feld verdächtige Feststellungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (1213)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell