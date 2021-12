Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlösser verklebt - Zeugenaufruf

Meiningen (ots)

Unbekannte verklebten am vergangenen Wochenende die Schlösser der Eingangstüren eines Autohauses im Defertshäuser Weg in Meiningen. Durch die Einwirkung auf die Schlösser ist ein Aufschließen und somit auch das Betreten des Gebäudes nicht mehr möglich. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell