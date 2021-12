Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhütte - Zeugenaufruf

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 04.11.2021 bis 20.12.2021 ereignete sich ein Einbruch in ein Gartenhaus in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. Dies stellte der 41-jährige Geschädigte Montagvormittag fest und erstattete anschließend Anzeige. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück des Anzeigeerstatters indem diese/r das Gartentor aufbrach/en. Zudem wurde die Tür des Gartenhaus aufgebrochen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 in Verbindung zu setzen.

