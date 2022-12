Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Wohnungseinbruch - Unbekannte schlagen Fenster ein

Kempen (ots)

Zwischen Dienstag 15:00 Uhr und Mittwoch 13:30 Uhr stiegen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Nachtigallenweg in Kempen. Die Unbekannten schlugen das Glas eines Wohnzimmerfensters ein, welches sich im Gartenbereich befindet. Über dieses gelangten sie in das Gebäude. Durchsucht wurden sämtliche Räume des Hauses. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht klar.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise. Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sie sich bitte unter der 02162/377-0. /cb (1212)

