Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

Am 17.06.2022 um 19:09 Uhr fuhr ein 27-jähriger Dahner mit seinem PKW die Breslauer Straße in Pirmasens-Winzeln entlang. Am Ende der Straße wollte er nach rechts in die Gersbacher Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 69-jährige Pirmasenserin die mit ihrem PKW aus Richtung Gersbach kam und nahm dieser die Vorfahrt. Die 69-jährige zog nach links rüber, um nicht mit dem PKW des 27-jährigen zu kollidieren. Dabei kam sie auf die Gegenfahrtbahn, kollidierte hierbei trotzdem mit dem Unfallverursacher und zusätzlich mit einem entgegenkommenden PKW. An den drei Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (PIPS)

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell