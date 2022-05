Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Dorsten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Einen Schaden von ca. 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem roten Mazda. Der, an der Schmielenfeldstraße, geparkte Wagen wurde hinten rechts beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Unfall ereignete sich am Montag, zwischen 08.15 Uhr und 14.30 Uhr.

Dorsten

Ein Unbekannter beschädigte einen roten Kia Soul, der am Montag, in der Zeit von 12 Uhr bis 18.10 Uhr, auf einem Parkplatz an der Ecke Bahnhofstraße/ Bodelschwinghweg stand. Er hinterließ einen Schaden von etwa 4.000 Euro und flüchtete unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell