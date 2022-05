Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: E-Scooter- und Autofahrer stoßen zusammen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend (20.30 Uhr) wurde ein 21-jähriger Gladbecker schwer verletzt, als er mit einem E-Scooter einen Kreisverkehr (Feldhauser Straße/ Beethovenstraße/ Dorstener Straße ) befuhr. Er stieß mit einem 51-jährigen Autofahrer aus Gladbeck zusammen, der ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Der 21-Jährige war zuvor auf der Beethovenstraße unterwegs, während der 51-Jährige von der Feldhauser Straße aus in den Kreisverkehr einfuhr. Der E-Scooter-Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gefahren. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

