POL-RE: POL-RE: Marl: Kellerbrand an der Erlenkampstraße - Neue Informationen

Recklinghausen (ots) - Bei einem Einbruch in eine Garage an der Clergetstraße nahm die Polizei in der Nacht zu Sonntag (2 Uhr) zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Eine Zeugin hatte zwei Personen dabei beobachtet, wie sie in eine Garage eindrangen und die Polizei informiert. Die Kolleginnen und Kollegen trafen die zwei Tatverdächtigen vor Ort an und nahmen sie, nach einem Fluchtversuch, fest. Bereit gestelltes ...

