Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kellerbrand an der Erlenkampstraße

Recklinghausen (ots)

An der Erlenkampstraße geriet am Samstag, gegen 05.30 Uhr, ein Keller aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Bis auf einen Bewohner konnten sich alle ins Freie retten. Ein 52-jähriger Marler wurde von den Rettungskräften mittels Drehleiter evakuiert, da das Treppenhaus zu diesem Zeitpunkt bereits stark verraucht war. Er war leicht verletzt und wurde ambulant vor Ort behandelt (Rauchgas). Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zur Brandursache und dem Gebäudeschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell