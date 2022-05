Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Hinweis der Polizei zur Zensusbefragung - Warnung vor Betrügern

Recklinghausen (ots)

Im Rahmen des Zensus 2022 werden bundesweit seit dem Zensusstichtag am 15. Mai 2022 mehrere Millionen Menschen angeschrieben und auch von Intervierinnen bzw. Interviewern aufgesucht. Dabei werden auch Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte in die Befragungen einbezogen.

Wir, Ihre Polizei Recklinghausen, möchten Sie noch einmal dafür sensibilisieren, dass sich die Beteiligten vorher bei Ihnen melden und einen Termin vereinbaren werden. Niemand wird sie spontan oder unangekündigt aufsuchen. Nehmen Sie sich vor Betrügern in Acht, die versuchen die Befragung für Ihre Zwecke zu missbrauchen. Die Beauftragten können sich sowohl mit einem Zensusausweis sowie mit einen amtlichen Lichtbildausweis ausweisen. Rufen Sie uns im Zweifel an und lassen Sie niemanden einfach so in Ihre Wohnung. Bitte informieren Sie auch Ihre Freunde, Nachbarn, Bekannten und Verwandten.

Weiter Informationen zur Befragung finden Sie hier: www.zensus2022.de

