Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baackeshof: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am Samstagabend (19. März 2022) wurde ein 10-jähriges Kind als Beifahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, nachdem die Fahrerin des Fahrzeugs das Rotlicht einer Ampel missachtet hatte.

Gegen 18:00 Uhr stand eine 42-jährige Tönisvorsterin mit ihrem Pkw zunächst an der Kreuzung Horkesgath / Kempener Allee an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Im Anschluss fuhr sie trotz Rotlicht geradeaus in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dabei mit einem von rechts kommenden Pkw, welcher die Kempener Allee bei Grünlicht zeigender Ampel in Fahrtrichtung Hüls befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde ihr im Pkw befindliches 10-jähriges Kind leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Beide Pkw waren aufgrund der Beschädigungen im Anschluss nicht mehr fahrbereit. (93)

