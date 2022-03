Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baackeshof: Auto landet auf der Seite - Fahrer schwer verletzt

Krefeld (ots)

Heute Nacht (19. März 2022) gegen 1:20 Uhr fuhr ein 42-jähriger Citroen-Fahrer auf der Straße Am Scicksbaum in Richtung Widdersche Straße. In Höhe der Ortmannsheide kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und ist mit einem Verkehrsschild und einem Ampelmast zusammen gestoßen. Durch den Aufprall hob das Auto vom Boden ab, prallte gegen einen Baum und landete auf der Beifahrerseite. Der 42-jährige Viersener wurde so in seinem Auto eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr daraus befreit werden musste. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (92)

