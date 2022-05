Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen

Bei einem Einbruch an der Castroper Straße hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung auf und betraten auf diese Weise die Räume. Sie durchsuchten Zimmer und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die Tatzeit liegt am Sonntag, zwischen 13 Uhr und 20 Uhr.

Marl

Am Sonntag (15.15 Uhr) hebelte ein bislang unbekannter Mann ein Fenster eines Reihenhauses an der Heyerhoffstraße auf. Beim Betreten eines Raumes stieß er auf den 23-jährigen Bewohner und rannte sofort davon. Beschrieben wurde er wie folgt: ca. 23 - 25 Jahre alt, etwa 1,80m groß, sportliche Figur, schwarze kurze Locken, schwarze Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe. An den Fenstern einer Erdgeschosswohnung im Nachbarhaus wurden am Sonntag ebenfalls Hebelmarken festgestellt. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Die Tatzeit liegt zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es an der Siegfriedstraße. Am Freitag hebelten bislang Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchwühlten die Räume, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Castrop-Rauxel

An der Brandheide verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu den Räumlichkeiten eines Fischervereins. Über ein Fenster gelangten sie ins Innere und entwendeten eine Zapfanlage. Aus den angrenzenden Garagen nahmen sie noch einen Rasenmäher, eine Heckenschere und einen Freischneider mit. Tatzeit: Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 11.50 Uhr.

Eine 69-Jährige aus Castrop-Rauxel erwischte eine bislang unbekannte Frau dabei, wie sie ihre Geldbörse in der Hand hielt, die sich zuvor noch in ihrer Handtasche, auf dem Rolllator, befunden hatte. Sie schlug der Frau unvermittelt auf den Arm, sodass sie die Geldbörse fallen ließ und fing an zu schreien. Daraufhin entfernte sich die Unbekannte sofort. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 - 30 Jahre alt, ca. 165 cm, schlank, lange, rötlich gefärbte Haare (schon ein wenig herausgewaschen), dunkle Augen, schwarze Jacke über den Arm gelegt, schwarze Leggings, dunkelrotes Shirt, eine etwas größere Umhängetasche. Der Vorfall ereignete sich am 04.05. (15 Uhr) an der Münsterstraße.

Dorsten

Einen Fernseher und diverse Kleidungsstücke entwendeten unbekannte Täter aus einer Wohnung an der Luisenstraße. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag öffneten sie eine Wohnungstür gewaltsam und durchsuchten in der Wohnung mehrere Schränke.

An der Buerer Straße brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle eines Transportunternehmens ein. Sie entwendeten mehrere Gasfalschen und entkamen unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 06.15 Uhr.

In der Zeit vom 12.05. bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude ein. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit diversen Laptops flüchtete sie schließlich unerkannt.

Mittels Aufhebeln der Eingangstür verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Verkaufanhänger, der an der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt war. Sie entwendeten diverse Gegenstände, darunter Getränke und etwas Bargeld, und entfernten sich unerkannt von dort. Der schwere Diebstahl fand zwischen Sonntagabend und heute Morgen statt.

Herten

Vergangenen Freitagmorgen (10 - 11.30 Uhr) stiegen unbekannte Täter über eine geöffnete Balkontür in eine Wohnung ein. Sie durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut, während sich die Berechtigten in der Wohnung bzw. im Garten aufhielten. Mitsamt der Beute - Schmuck, Bargeld, Geldbörse - entkamen sie unerkannt. Die Wohnanschrift liegt am Pferdekamp.

Oer-Erkenschwick

Unbekannte entwendeten am Freitag, zwischen 4 Uhr und 07.30 Uhr, einen weißen BMW mit RE(cklinghäuser) Kennzeichen von der Straße "Hübelkamp". Der Wagen war auf einem Parkplatz abgestellt.

Bottrop

In der Nacht von Sonntag (15.05.) auf Montag kam es in einer Kleingartenanlage auf der Beckheide zu mehreren schweren Diebstählen. Bislang sind der Polizei neun Fälle bekannt. Die Täter brachen u.a. die Laubentüren auf, um in die Hütten zu gelangen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

