Polizei Mettmann

POL-ME: Dieser LKW war sehr eindeutig überladen - Hilden - 2204036

Mettmann (ots)

Am heutigen Freitag, dem 08.04.2022, gegen 09.40 Uhr, fiel einem Kradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann, während der Streifenfahrt in Hilden, ein Lastwagen auf. Auffällig war der orangefarbige Pritschenwagen, weil dessen Aufbau offensichtlich in "Schieflage" geraten war. Außerdem dokumentierte schon der bloße Anblick von Hinterachse und Radabdeckung dem Verkehrsexperten, dass der 7,5-Tonner erkennbar überladen war.

Bei einer deshalb sofort durchgeführten Kontrolle des Lastwagens wurde sehr schnell klar, dass der Kipper auf seiner Ladefläche tatsächlich deutlich mehr Gewicht transportierte, als es das zulässige Gesamtgewicht des MAN TGL 8.180 zuließ. Eine angeordnete und durchgeführte Kontrollwägung ergab, dass der LKW statt der erlaubten 7.490 Kilogramm, 10.040 Kilogramm auf die Waage brachte. Das entspricht einem vorwerfbarem "Übergewicht" von 2.550 Kilogramm oder einer Überladung von 33,5 Prozent. Dass sich ein solches Mehrgewicht nicht positiv auf Fahr- und Bremsverhalten eines Lastkraftwagens auswirkt, ist wohl selbsterklärend.

Dem entsprechend gravierend fallen auch die Folgen dieser Überladung aus. Eine Weiterfahrt mit dieser Gesamtladung wurde selbstverständlich untersagt. Den 46- jährigen Fahrer des LKW erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 235,- Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Zentraldatei.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell