Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Um 16.25 Uhr kam es am Montag zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin. Die 43-jährige Recklinghäuserin war auf dem südwestlichen Radweg der Castroper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie mit einem 20-jährigen Autofahrer (Recklinghäuser) zusammen stieß, der aus einer Hofeinfahrt fuhr. Die Unfallstelle liegt an der Ecke "Am Sandershof". Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.250 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell