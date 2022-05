Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen kam es, gegen 08.30 Uhr, an der Einmündung Maiberger Allee/ Dimker Allee zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Dorstener. Eine 77- jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Dorsten, bog von der Dimker Allee, nach links, auf die Maiberger Allee ab. Dabei stieß sie mit dem Auto des 69-Jährigen zusammen, der von der Maiberger Allee, nach links, auf die Dimker Allee fuhr. Der 69-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 17.500 Euro. Der Verkehr wird an der Einmündung durch Verkehrszeichen geregelt. So ist an der die Dimker Allee ein Stoppschild aufgestellt.

