POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Kempen - St. Hubert (ots) - Am Dienstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Velbuschpfad in St.-Hubert ein. Die Täter hebelten sowohl an einer Terrassentür als auch einem Kellerfenster. Beide befinden sich in Richtung des Gartens. Über das ...

mehr