Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Einbruch in Spielwarengeschäft

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in einem Spielwarengeschäft in St. Tönis zwei Kinderfahrräder gestohlen worden. Der oder die Täter hatten die Schaufensterscheibe eingeschlagen.

Ganz egal, wie man Weihnachten feiert, ob das Christkind kommt oder der Weihnachtsmann. Ob man sich darauf verlässt, dass Santa schon vom Nordpol anreisen und Geschenke bringen wird, oder ob man vorsichtshalber doch selbst Präsente fürs Fest käuflich erwirbt - eins macht man ganz sicher nicht: Schaufensterscheiben einschlagen und Geschenke klauen. Doch genau das ist in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Hochstraße in St. Tönis passiert. Bei Ladenschluss am Montagabend war die Scheibe noch unversehrt, um kurz vor 6 Uhr am Dienstagmorgen bemerkte ein Anwohner die zerschlagene Scheibe und alarmierte die Polizei. In der Auslage fehlten zwei Fahrräder der Marke Puky - ein rosafarbenes 12-Zoll-Rad und ein schwarzes 16-Zoll-Rad.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun mögliche Zeugen. Hat jemand in der fraglichen Nacht Geräusche von zersplitterndem Glas gehört? Oder sind ein oder mehrere Menschen mit den beiden Rädern aufgefallen? Auch ein Super-Schnäppchenangebot, das man jetzt kurz vor dem Fest irgendwo "von privat" entdeckt, sollte misstrauisch machen.

Hinweise auf den oder die Einbrecher bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Polizei. /hei (1207)

