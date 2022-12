POL-VIE: Schwalmtal - Waldniel: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter schlagen Fensterscheibe ein

Schwalmtal - Waldniel (ots) - Am Dienstag um 11:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Ungerather Straße und Leloh in Schwalmtal zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Schwalmtalerin fuhr auf der Ungerather Straße. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah sie einen von rechts kommenden 38-Jährigen Neusser und nahm ihm die Vorfahrt. Dieser konnte nicht mehr ...

