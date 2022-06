POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf Strandbad-Parkplatz - grauen Fiat 500 beschädigt (04.06.2022)

Singen (ots) - Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen sind unbekannte Täter in die Johann-Peter-Hebel-Schule auf der Masurenstraße eingebrochen. Die Täter warfen an mehreren Fenstern und Türen die Scheiben ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Nach derzeitigem Kenntnisstand stahlen die Täter ...

mehr