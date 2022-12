POL-VIE: Willich: Waren im Kinderwagen deponiert - Ladendiebe gefasst und in U-Haft -Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Viersen und der Staatsanwaltschaft Krefeld

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Um kurz nach 17.30 Uhr ist es am Montag, den 12.12.2022, auf der L371 in Waldniel, in der Nähe der Autobahn-Auffahrt Schwalmtal, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Zwei Männer wurden leicht verletzt, einer schwer. Ein 59-jähriger Deutscher aus Schwalmtal war mit seinem Wagen von der Nordtangente aus in Richtung Lüttelforst ...

