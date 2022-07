Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl: Wegen Beleidigung zu 1000 Euro Geldstrafe verurteilt

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 10. Juli 2022 fiel gegen 09:40 Uhr ein 39-Jähriger in einer Regionalbahn auf der Strecke Rathenow - Stendal negativ auf und wurde beim Halt des Zuges in Stendal von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Bei der sich anschließenden Kontrolle und Überprüfung seiner Personalien in dem polizeilichen Fahndungssystem stellten eingesetzte Bundespolizisten fest, dass der Reisende von der Staatsanwaltschaft Essen per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Essen bereits im Juli 2019 wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen. Der Deutsche beglich lediglich einen geringen Teil der geforderten Geldstrafe, folglich erging der Vollstreckungshaftbefehl im Juni dieses Jahres. Auf dem Bundespolizeirevier am Stendaler Hauptbahnhof wurde ihm der Haftbefehl eröffnet. Bei der Nachschau in seinen mitgeführten Sachen stellten die Beamten eine geringe Menge Drogen, hier vermutlich ein Amphetamin, fest und sicher. Auch Mithilfe von Familien-angehörigen konnte er die noch offenen 770 Euro nicht aufbringen und wurde, nach Bestätigung der Gewahrsamstauglichkeit, in die Justizvollzugsanstalt Burg verbracht. Er erhält zudem eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Dieser Sachverhalt wird zuständigkeitshalber der Landespolizei übergeben.

