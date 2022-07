Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Untersuchungshaft für Mehrfachdieb

Halle/Saale (ots)

Am 7. Juli 2022 wurde ein Mann um kurz nach 14 Uhr am Hallenser Hauptbahnhof durch die Bundespolizei kontrolliert. Die fahndungsmäßige Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab zum einen, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau aufgrund eines Diebstahls die aktuelle Meldeadresse des 37-Jährigen ersuchte. Des Weiteren wurde vom Amtsgericht Bernburg im Juni dieses Jahres Unter-suchungshaft angeordnet. Der Mann wird verdächtigt, eine Vielzahl von Diebstahlshandlungen vollzogen zu haben. Der Haftbefehl wurde dem Deutschen eröffnet und im Anschluss wurde er, in Absprache mit dem zuständigen Amtsgericht, in das Zentrale Polizeigewahrsam überführt, wo er die Nacht verbrachte. Am Freitagvormittag wurde er dann dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Bernburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Untersuchungshaftbefehl. Eine eingesetzte Streife brachte den Mann daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Burg. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde über den Verbleib des Mannes entsprechend unterrichtet.

