POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Unbekannter setzt Mülltonne in Brand - Zeugen gesucht

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Nacht zu Dienstag setzte um 03:30 Uhr ein bisher unbekannter Täter auf der Buyschstraße in Vorst eine Mülltonne im Garten eines Einfamilienhauses in Brand. Wie der Täter an die Mülltonne gelangte ist bisher unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Buyschstraße gemacht? Melden Sie sich bitter unter der Rufnummer 02162-377 0. / cb (1200)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell