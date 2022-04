POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gifhorn (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht im Wendehammer der Dieselstraße in Gifhorn kam es in der Zeit von Mittwoch, 20.04.2022, bis Samstag, 23.04.2022. In dieser Zeit wurde ein geparkter Opel Astra, in blau, an der Heckstoßstange beschädigt. Die Spuren am Opel weisen auf einen roten PKW als Verursacher hin. Zeugen oder Hinweisgeber, die Beobachtung gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter ...

mehr