POL-GF: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Weyhausen (ots) - Am Mittwochabend, den 13.04.2022, um 20:55 Uhr verunglückte ein 49-jähriger Motorradfahrer tödlich als er auf der Kreisstraße 112 in Weyhausen im Landkreis Gifhorn mit einer Schranke kollidierte (wir berichteten am 14.04.2022; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/5196941) Die Polizei sucht Zeugen oder Hinweisgeber die am Unfallabend vor 20:55 Uhr den Zustand der Schranke und der ...

mehr