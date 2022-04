POL-GF: Erneute Kontrollen von Autoposern

Meine (ots) - Bereits am Donnerstag, den 14.04.2022, kam es zwischen 12:00 und 13:00 Uhr auf dem Supermarktparkplatz in der Bahnhofsstraße Nr. 13 in Meine zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren VW ID.4 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz um ihren Einkauf zu erledigen. Als sie nach etwa einer Stunde zu ihrem Pkw zurückkehrte, stelle sie einen Schaden am hinteren Radkasten der Fahrerseite fest. Zeugen ...

mehr