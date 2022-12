POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Einbruch in eine Wohnung - Zeugen gesucht

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Montagmorgen um 7.24 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hubertusstraße in Schiefbahn alarmiert worden, wo es zu einem Brand gekommen war. Die Wohnung im ersten Obergeschoss brannte aus, Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /hei (1196) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Pressestelle ...

mehr