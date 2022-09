POL-PDKH: Zeugenaufruf nach gefährlichem Fahrmanöver in der Innenstadt von Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Planiger Straße (ots) - Am 02.09.2022 gegen 00:10 Uhr wurde ein 23 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg in Bad Kreuznach Opfer eines versuchten Raubdelikts. Zwei bisher unbekannte Personen traten wortlos an den gerade in der Planiger Straße aus seinem PKW steigenden Geschädigten heran. Daraufhin schlug eine Person ihm gegen die Stirn, während die andere in seine Hosentaschen griff. Der junge Mann ...

