Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Große Menge an Asbestplatten illegal entsorgt

Bingen-Dromersheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 25. und 29.08.2022 in einer Einbuchtung eines eher wenig frequentierten Bereichs der Bauschuttaufbereitungsanlage in Bingen-Dromersheim ca. 6 m³ asbestzementhaltige Wellplatten illegal abgekippt. Die ehemals mit den Platten eingedeckte Dachfläche dürfte ca. 130 m² betragen haben. Es handelt sich hierbei um einen Straftatbestand gem. Chemikaliengesetz. Die Betreiberin der Anlage muss nun für die Kosten der Entsorgung im 4-stelligen Euro-Bereich aufkommen. Die Polizei bittet um Mitteilung, wo in den letzten zwei Wochen umfangreichere Abbrucharbeiten an einer älteren Asbest-Dachfläche im Gebiet der Polizeidirektion Bad Kreuznach vorgenommen wurden und die ordnungsgemäße Entsorgung der gefährlichen Abfälle durch ein zertifiziertes Unternehmen nicht belegt ist. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter 0671-8811-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell