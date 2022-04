Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zwei Leichtverletzte sowie 15.500 Euro Sachschaden - Unfallhergang unklar

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte, rund 15.500 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit bislang unklarem Unfallhergang, zu dem es am Sonntag gegen 12:15 Uhr auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord und der Frankfurter Straße bei Ludwigsburg kam. Ein 46-jähriger Toyota-Lenker befuhr die B 27 in Richtung Ludwigsburg und fuhr im Bereich der Anschlussstelle in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr eine 24-jährige BMW-Lenkerin von der Anschlussstelle der A 81 ab und wollte nach links auf die B 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen einbiegen. Dabei stießen beide Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Unfall erlitten die 24-Jährige sowie ihre Mitfahrerin leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bislang konnte der genaue Unfallhergang nicht geklärt werden. Beide Unfallbeteiligte gaben an, bei "grün" in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

